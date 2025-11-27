Шарено

Бакалиите по селата не приемат жълти стотинки

e-razgrad 27.11.2025 No Comments

Хранителните магазини и бакалиите по селата на Лудогорието вече отказват да приемат жълти стотинки, алармираха потърпевши техни клиенти.

Въпреки че до приемането на еврото има още повече от месец време, служителите в тези магазини се оправдавали с това, че собствениците им  се опасявали, че след Нова година нямало как да ги пласират, а част от тях направо си признавали, че не им се чака по банките за обмяна на дребни стотинки.

Най-потърпевши от това негласно решение са хората с ниски доходи и пенсионерите с минимални пенсии, за които всяка стотинка е важна.

Но, точно в потвърждение на максимата „Природата не търпи празно пространство“, вече се намирали селски тарикати, които изкупували жълтите стотинки на половин цена, за да да ги обменят после в банките.

Шенол АХМЕДОВ

Views: 124

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.