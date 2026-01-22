Бабинден събра гости и жители а Кубрат в празнично тържество

По стара българска традиция и с обичая „Бабуване“ в град Кубрат се проведе тържество по повод народния празник Бабинден – ден на почит към акушерките, медицинските специалисти и бабите, символ на грижата, майчинството и продължението на живота.

Празничното събитие бе уважено от кмета на община Кубрат Алкин Неби, от завеждащия отдел „ПКСДТО“ Здравко Вутов, както и от представители на местната общност и гости. Проявата бе организирана от Община Кубрат и Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1891“, които създадоха топла и празнична атмосфера.

В своето приветствие кметът на общината отправи сърдечни поздравления към всички, свързани с раждането и грижата за новия живот:

„От сърце поздравявам всички акушерки, медицински специалисти и баби по случай Бабинден. Пожелавам Ви здраве, сили и удовлетворение от благородната мисия да дарявате живот и надежда. Нека във всеки дом има радост, смях и детски гласове! Бъдете живи и здрави“, заяви Алкин Неби.

Акцент в празничната програма тази година бе конкурсът, който предизвика голям интерес и много положителни емоции сред участници и публика. В категорията „Най-артистична баба“ бе отличена Величка Станчева, която впечатли присъстващите със своята артистичност, настроение и сценично присъствие.

Призът в категорията „Най-сръчна баба“ бе присъден на Петранка Монева, отличена за своите красиви ръкоделия, изработени с много умение, търпение и любов.

В категорията „Баба – най-добър кулинар“ първото място спечели Нериман Юлнуз, представила домашно приготвено ястие по автентична семейна рецепта, което впечатли журито със своя вкус и традиционен дух.

Празникът продължи с много народни хора, танци и забавни игри, които събраха малки и големи в едно общо веселие. За доброто настроение на всички се погрижи читалищният оркестър „Славяни“, допринесъл за истинския български празничен дух.

С отбелязването на Бабинден Кубрат за пореден път доказа, че традициите са живи, когато се пазят с уважение, споделят се с радост и се предават от поколение на поколение. Пресцентър на общината

Views: 14