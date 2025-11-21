Асфалтират „Марица“, в събота ще е затворен още един участък от улицата

Започна асфалтирането на ул. „Марица“ в Разград, съобщиха от местната администрация.

Днес се полага асфалт в участъка от кръстовището с ул. „Странджа“ до кръстовището с ул. „Арда“. Утре, събота, 22 ноември, ще се асфалтира участъкът от кръстовището с ул. „Арда“ до кръстовището с ул. „Цар Симеон“.

Заради това от 8,00 до 17,00 ч. в събота движението на пътни превозни средства ще е по обходни маршрути. От фирмата-изпълнител призовават водачите в този период в участъка за асфалтиране да няма паркирани автомобили.

Оставащата част от улицата – от кръстовището с ул. „Цар Симеон“ до кръстовището с ул. „Искър“ – ще се асфалтира през следващата седмица. Предвижда се преди асфалтирането там да бъдат поставени плочките по тротоарите. Ремонтът включва и подмяна на уличните бордюри.

/e-Razgrad/

