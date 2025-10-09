Страната

Асоциацията на зърнопроизводителите обяви, че подготвя национални протести

e-razgrad 09.10.2025 No Comments

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви подготовка за национални протести в защита на българските зърнопроизводители. Асоциацията настоява за оставките на земеделския министър Георги Тахов, неговият заместник Иван Капитанов и зам. изпълнителния директор на фонд „Земеделие“ Петя Славчева заради неизпълнени ангажименти и пълна липса на управленска воля за решаване на проблемите в сектора.

Като най-сериозен проблем зърнопроизводителите посочват липсата на инициатива и работа по ключови законодателни промени, които биха гарантирали устойчиви реформи в поземлените отношения. Искат се промени в Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за арендата и др.

/e-Razgrad/

