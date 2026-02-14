Аромат на традиция: винен конкурс събра майсторите в Кубрат

За поредна година лозари, винари и ценители на изисканото вино се събраха в стола на Общинското предприятие за социални услуги (ОПСУ) в град Кубрат, за да отпразнуват една от най-обичаните местни традиции – годишната винена дегустация и празника Трифон Зарезан.

Началото на този празник на вкуса и майсторството е поставено преди повече от четири десетилетия, а тазгодишното издание събра 33-ма участници, които представиха близо 50 проби вина от различни сортове и реколти.

Организатор на събитието бе Община Кубрат, а главен двигател на подготовката – завеждащият отдел „ПКСДТО“ към Общината Здравко Вутов. В началото на дегустацията началникът на отдел „Просвета и култура“ приветства участниците и журито с топли думи:

„Виното е култура, традиция и памет за поколенията. Днес не просто оценяваме напитка, а труда, търпението и любовта на хората, които създават тази магия в бутилка. Нека пазим и развиваме тази традиция, защото тя е част от душата на Кубрат“.

Тричленната комисия бе оглавена от утвърдения винен технолог Цветанка Николова от „Дионис – Елена“ ООД – Русе, а до нея застанаха опитните познавачи Йордан Илиев и Любомир Станчев. След продължителна дегустация и внимателна оценка председателят на журито сподели:

„Тази година и трите вида вина в Кубратско са значително по-добри спрямо предходни години. Това е показател за по-добро качество и хигиена в производството, въпреки че реколтата от грозде на много места беше слаба. Изборът беше труден, защото качествата на вината се доближаваха много“.

Един от основните критерии при оценката, освен качествата на вината, бе и авторското производство, като при финалното оценяване предимство имаха вината, направени от собствени лозови насаждения.

В категорията при розетата отличията заслужиха най-добрите майстори на този вид вино – третото място зае Георги Радев, втори се нареди Иван Тотев, а призовото място спечели Красимир Георгиев. При белите вина на трето място се класира Светломир Сотиров, следван от Георги Чуков на второ, а отново сред отличените се нареди Георги Радев.

Най-оспорвана бе надпреварата при червените вина. За четвърти път титлата спечели Свилен Стоянов от Кубрат, който вече 15 години се занимава с лозарство и отглежда сорта Мерло (Merlot) – световноизвестен френски червен винен сорт, широко разпространен в България и узряващ около средата на септември. Второто място бе присъдено на Ахмед Ахмед, а третото отличие отново отиде при Георги Радев.

Специалната награда на конкурса тази година получи Марин Черников от Кубрат. Победителите бяха отличени с предметни награди, свързани с винопроизводството, и дипломи, осигурени от Община Кубрат и „Дионис – Елена“ ООД.

Всички наградени получиха и почетното звание „Заслужил енолог“ за изключителни заслуги в производството на домашни вина. За отличното настроение на всички се погрижиха музиканти от читалищния оркестър „Славяни“.

Събитието още веднъж затвърди дългогодишната традиция на винената дегустация в региона и подчерта ангажимента на местните производители към качеството, чистотата и иновациите във винопроизводството.

Всяка година празникът събира участници и гости, утвърждавайки Кубрат като място, където традицията и майсторството вървят ръка за ръка и превръщат местното вино в истинска гордост за региона.

Радослав Стойков

Пресцентър на Община Кубрат

Views: 20