Арестуваха шофьор без книжка, бил зад волана с 3.21 промила алкохол

На 16 август около 20 часа на ул. „Ивайло“ до газстанция в посока жк „Орел“ е спрян лек автомобил „Пежо 307“, управляван от 37-годишен мъж, съобщиха от полицията.

При извършената полицейска проверка е установено, че водачът управлява колата след употреба на алкохол, установено с дрегер, който отчел 3.21 промила алкохол в издишания от водача въздух. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. След направена справка в информационните масиви на МВР е установено, че не притежава шофьорска книжка. Мъжът е задържан, по случая е образувано бързо полицейско производство.

/e-Razgrad/

Views: 20