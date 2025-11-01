„Амета Холдинг“: 1 ноември: Денят, в който България се покланя пред великия благослов на своите будители

Уважаеми просветни и културни дейци,

Уважаеми съграждани,

Величието на един народ се измерва със силата на неговия дух, оцелял във времето.

С почит и гордост всяка година празнуваме Деня на народните будители – 1 ноември. Денят, в който България се покланя пред великия благослов на своите будители.

Днес по-добре от всякога, от дистанцията на изминалите векове и изправени пред нови национални изпитания, разбираме пророческите думи на Васил Друмев: „Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!“

С най-искрено уважение и дълбока признателност Ви поздравявам с 1 ноември – Деня на будителите!

Честит празник!

„Амета холдинг“ АД

