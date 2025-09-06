„Амета Холдинг“: Ако усещаме енергията на Съединението, можем да работим заедно за едно по-добро, сигурно и мирно бъдеще

Ръководството на „Амета Холдинг“ поздравява жителите и гостите на Лудогорието с Деня на Съединението!

Уважаеми съграждани,

България има много велики дати, които през вековете светят с непреходна светлина. Няма как да не видим датата 6 септември 1885 г. Празнуваме обединението на Княжество България и Източна Румелия. Събитие, определило съдбата на България за години напред.

Изминаха 140 години от славните събития в Пловдив. Но ние още помним думите на предците, разтърсили Европа: „Братя! Часът на нашето съединение удари!“.

И днес българинът носи в сърцето си идеалите на дейците на Съединението. Превратностите не сломиха душата на народа. Напротив – станахме по-мъдри и силни в отстояването на националните ни интереси.

Ако усещаме енергията на Съединението, можем да работим заедно за едно по-добро, сигурно и мирно бъдеще – тук и по света – като достойни последователи на идеалите на Съединението.

Честит празник!

„Амета холдинг“ АД

