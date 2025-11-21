Акция „Есенен лист“

Десетокласници от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Разград се включиха в поредната кампания по пътна безопасност „Послание на есенния лист“, съобщиха от преснцентъра на ОД на МВР.

Идеята е с помощта на учениците да се засили вниманието на всички участници в пътното движение за по-голяма бдителност на пътя през есента и в зимния период.

С есенните листа днес доброволците на БЧК-Разград отправиха апели към водачите да шофират внимателно, да пазят пешеходците, да не преминават на червено и да бъдат толерантни на пътя. С помощта на инспекторите от „Пътна полиция“ Калоян Кирилов и Васил Власов много шофьори получиха с послания като: „Внимавайте за деца на пътя“; „Не карайте с превишена скорост“; „Не преминавайте на червено“, „Не говорете по телефона, докато шофирате“, „Пазете пешеходците и велосипедистите“; „Поставете си колана“ и „Не бързай, може би зад ъгъла има усмивка!”.

Есенните листа с посланията изработиха деца от СУ „Христо Ботев“.

