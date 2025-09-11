Акцията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ започва със Седмица на детската пътна безопасност

От 1 септември до 31 октомври се провежда традиционната полицейска акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, обяви на пресконференция в двора на ОУ „Никола Икономов“ говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Тази година периодът от 15 до 21 септември 2025 г. е обявен за Седмица на детската пътна безопасност, а 18 септември за „Ден без загинали на пътя“. В същото време дните от 16 до 22 септември са посветени на Европейската седмица на мобилността. Инициативата е на ROADPOL. Засиленото полицейско присъствие в районите на учебните заведения ще остане от 15 септември до края на акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя“.

За да се гарантира сигурността на децата и да се обезпечи безопасността на участниците в движението по пътната и уличната мрежа, в районите на детските градини и училищата са извършени охранителни проверки на сградите. При констатиране на пропуски, свързани с охраната и пропускателния режим в тях, се изпращат уведомителни писма за отстраняване на пропуските и предприемане на допълнителни мерки за охрана и сигурност. Извършва се оглед на: сигнализацията с пътни знаци и маркировка; уличното осветление; предпазните огради и пешеходните ограждения, обезопасеността на входовете на всички сгради без изключение. Служителите на ОД на МВР са извършили 105 такива проверки, 24 от които в учебни заведения, 19 в детски градини и 26 по предпазните огради и пешеходните парапети в учебните заведения.

Актуализирани са и начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на МВР. На директорите на детски градини и училища са предоставени актуални списъци с имената и телефоните на полицейските инспектори и инспекторите Детска педагогическа стая, обслужващи съответната територия.

В началото на учебната година служители от “Пътна полиция”, „Охранителна полиция“ и инспектори Детска педагогическа стая ще проведат кратки беседи с деца от първи клас и техните родители за рисковете при пътно-транспортни произшествия. Вниманието ще се насочи към опасните зони, пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на градския транспорт. На родителите се препоръчват по-безопасни маршрути от дома до училище и обратно, както и да осъществяват ежедневен надзор над учениците от начален етап на образованието (I-IV клас) и да ги съпровождат до училище и обратно до дома.

Данните за пътно-транспортния травматизъм в периода 15 юни – 30 август 2025 година сочат, че на територията на Разградска област са станали 9 произшествия с деца, при които пет подрастващи са пострадали, съобщи началникът на сектор „Пътна полиция“ в Разград главен инспектор Теодор Тодоров. Възрастовата граница на пострадалите е от 4 до 17 години – едно от тях е било водач, две – пешеходци и две – пътници. От началото на годината до 1 септември са станали общо 29 произшествия с участието на деца – три от които тежко ранени и 16 с леки наранявания. По-голямата част са били пътници в превозни средства, но сред тях има и водачи на тротинетки и автомобили.

На пресконференията бе припомнено, че от 7 септември в сила са именения на ЗДвП, които вменяват нови отговорности за водачи и пешеходци. Завишени са и санкциите спрямо нарушителите на правилата за движение.

/e-Razgrad/

Views: 0