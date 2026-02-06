Административният съд във Варна назначи експертизи по дело за строеж на Алея първа

Варненският административен съд назначи комплексна съдебно-техническа и екологична експертиза по дело за планиран строеж на Алея първа в града, съобщиха от пресцентъра на съда. Жалбата е срещу решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите и е внесена от сдруженията „Варна диша“ и „Български алианс за достоен живот“. Като жалбоподател е присъединена и партия „Зелено движение“. Оспорването засяга преценката на екоинспекцията да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение за изграждане на международен и конгресен център на крайбрежната алея.

Съдът оставя без разглеждане и прекратява производството само в частта, свързана с партия „Зелено движение“. Мотивът е, че тя е внесла своята жалба след изтичането на законовите срокове.

БТА припомня, че проектът „Алея първа“ е на „Холдинг Варна“. Дружеството представи своите планове през февруари миналата година. През октомври започна изграждането на панорамен асансьор и воден център на крайбрежната алея във Варна.

